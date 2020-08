Explosion in Beirut

Eine verheerende Explosion hat in Beirut mehr als 130 Menschen das Leben gekostet, Tausende wurden verletzt, bis zu 300.000 Einwohner der Stadt sind obdachlos. Offenbar waren in einer Lagerhalle am Hafen der libanesischen Hauptstadt 2750 Tonnen beschlagnahmtes Ammoniumnitrat detoniert. Das Material sei seit sechs Jahren ohne Vorsichtsmaßnahmen in einem Lagerhaus am Hafen untergebracht gewesen, sagte Regierungschef Diab. Er kündigte an, die Verantwortlichen würden "zur Rechenschaft" gezogen.



Die Explosion trifft den Libanon in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten besonders hart. Die verursachten Schäden gehen in die Milliarden. International hat die Explosion eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst: Deutschland, Frankreich, die USA und zahlreiche andere Länder, darunter sogar Israel, haben humanitäre und medizinische Hilfe angeboten.