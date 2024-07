Festnahmen auf Tribüne des US-Kongress bei Netanjahu-Rede

Mehrere Zuhörer haben die Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor dem Kongress der USA von der Tribüne des Plenarsaals aus mit Zwischenrufen gestört. Sie seien umgehend abgeführt und festgenommen worden, teilte die Kapitolpolizei auf der Online-Plattform X am Mittwoch mit. Demnach gab es fünf Festnahmen.

Den Kongress zu stören und in Kongressgebäuden zu demonstrieren, verstößt gegen das Gesetz.

Die Parteizugehörigkeit der Festgenommenen war zunächst unklar. Auch rund um das Parlamentsgebäude in Washington hatte es großen Protest gegeben. Die Polizei bestätigte bereits im Vorfeld etwa 200 Festnahmen.

Demonstranten werfen Israel "Genozid" vor

An einem anderen Ort im Parlamentsviertel hatten sich jüdische Demonstranten mit Israel-Flaggen versammelt. Ihr Protest richtete sich ebenfalls gegen Netanjahu. Ein Teilnehmer sagte, Netanjahu repräsentiere nicht das israelische Volk.

In Washington protestieren zahlreiche Menschen gegen das Vorgehen Israels in Gaza.

Netanjahu poltert gegen Demonstranten vor Ort

Netanjahu wandte sich in seiner Rede direkt gegen die Demonstranten. Sie stünden auf der Seite des Bösen, "sie stehen auf der Seite der Hamas, sie stehen auf der Seite von Vergewaltigern und Mördern", sagte Netanjahu in einer Ansprache vor beiden Kammern des US-Kongresses in Washington.