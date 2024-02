Geplanter EU-Einsatz: "Hessen" startet Richtung Rotes Meer

Die EU will mit der Mission "Eunavfor Aspides" Handelsschiffe vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen schützen. Mehrere europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme werden dazu in die Region entsendet. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz will mit dem Beschuss von Schiffen ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen, die auf das Massaker der islamistischen Hamas in Israel folgten.