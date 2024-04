Ruanda bis Gaza: Premier Sunak bei Kanzler Scholz in Berlin

In der Nacht zum Dienstag hatte das Parlament nach langem Streit Sunaks umstrittenen Asylpakt mit Ruanda durchgewunken: Asylsuchende, die ohne gültige Papiere in Großbritannien eintreffen, sollen künftig umgehend in das ostafrikanische Land abgeschobe n werden. Sie können dort Asyl beantragen, nach Großbritannien dürfen sie aber - ungeachtet ihrer Herkunft - nicht mehr.