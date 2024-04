Flugabwehr: Die Ukraine hofft auf Hilfe - die EU zögert

Als am Donnerstag ein russischer Angriff einen Fernsehturm in der ukrainischen Stadt Charkiw trifft, zeigt es sich erneut. Die Ukraine braucht dringend Hilfe, um Russlands Aggression weiterhin etwas entgegen zu setzen. Wenig überraschend bat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend um mehr internationale Unterstützung bei der Luftverteidigung. Charkiw und andere ukrainische Städte bräuchten insbesondere Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot, betonte Selenskyj am Montag in seiner Videoansprache.