Russland will offenbar Charkiw erobern

"Lawrow ist damit der erste hochrangige Kreml-Beamte, der die Stadt offen als mögliches russisches Operationsziel benennt", schreibt die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in einer Analyse . Erst kürzlich gab es Warnungen der Ukraine, wonach russische Truppen ab Sommer 2024 versuchen könnten, die Stadt zu erobern.