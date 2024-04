Ukraine-Hilfe: Neue US-Waffen könnten aus Europa kommen

Dringend benötigte Waffenlieferungen für die Ukraine: Nach monatelanger Blockade beschließt das US-Repräsentantenhaus neue Militärhilfen – in Höhe von rund 61 Milliarden Dollar.

Wenn der gesamte US-Kongress den neuen Gesetzentwurf für Hilfe an die von Russland angegriffene Ukraine verabschiedet hat, könnten neue Waffenlieferungen laut Pentagon bereits innerhalb weniger Tage erfolgen. US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, er würde das Gesetz sofort unterzeichnen.

Es gebe "ein sehr robustes Logistiknetzwerk, das es uns ermöglicht, Ausrüstung sehr schnell auf den Weg zu bringen", so Ryder.

Die ersten US-Waffen könnten in weniger als einer Woche zum Einsatz kommen, sagt ZDF-Korrespondentin Bates. Laut ZDF-Reporter Walpot seien die Hilfen auch psychologisch wichtig.

Bisherige Mittel für Ukraine aufgebraucht

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich für die neuen Hilfen aus den USA bedankt. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Samstag für das 61-Millarden-Dollar-Paket gestimmt.

Wegen der Verzögerung bei neuen Waffenlieferungen mussten die ukrainischen Truppen nun über Monate ihren schwindenden Vorrat an Munition rationieren. Was das US-Gesetz für Waffenlieferungen an die Ukraine bedeutet, ein Überblick.