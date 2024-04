Donald Trumps Rolle bei der Abstimmung zu Ukraine-Hilfen

Abstimmung möglich gemacht: Johnson unter Druck

Monatelang hatte sich der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, bei dem Thema nicht bewegt und von radikalen Parteikollegen vor sich hertreiben lassen. Weil die Republikaner eine hauchdünne Mehrheit in der Kammer haben, passierte deshalb in Sachen Ukraine-Hilfen lange nichts.

Vor Abstimmung: Johnson zu Besuch bei Trump

Beobachtern zufolge ist davon auszugehen, dass Johnson sich sein Vorhaben von Trump hat absegnen lassen. Dieser gilt als Strippenzieher hinter der monatelangen Blockade der Ukraine-Hilfen. Am Freitag hatten sich die beiden in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida getroffen. Was dabei hinsichtlich der Ukraine besprochen wurde, wurde dabei nicht bekannt.