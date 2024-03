Trump-Dynastie übernimmt die Republikaner

Michael Whatley, Chef der Republikaner in North Carolina, hat sich hinter Trumps widerlegte Behauptungen gestellt, wonach es bei der Wahl 2020 Betrug gegeben habe . Er wird Nachfolger von Ronna McDaniel, die bei Anhängern der Trump-Bewegung in Ungnade gefallen war.

Trumps Macht über die Partei

Es ist wirklich traurig, dass die amerikanische politische Partei, die früher als 'Grand Old Party' (GOP) bekannt war, nun wahrscheinlich am Aussterben ist.

Es sei eine Illusion einiger Republikaner, Donald Trump innerhalb der Partei noch in Zaum halten zu können, sagt die Politikwissenschaftlerin Leah Rigueur gegenüber CNN. Es sei nun Trumps Partei und "jetzt bringt er alles so in Stellung, dass man ihn nicht mehr kontrollieren kann."

Trumps Pläne für die Republikaner

In ihren Reden geben beide an, alles dafür zu tun, dass Trump im November die US-Präsidentschaftswahlen gewinne.

Alles, was nicht unmittelbar Donald Trump dient, wird unter Lara Trump wahrscheinlich auf die lange Bank geschoben werden. Das ist ein düsteres Signal für die einstige 'Grand Old Party'.

Bereits vor ihrer Wahl zur Co-Vorsitzenden äußerte Lara Trump sich über ihre Pläne in der Partei. So sprach sie sich dafür aus, Parteigelder zur Tilgung von Trumps Rechtskosten zu verwenden. Ob das funktionieren wird, ist noch Teil einer Debatte innerhalb der Partei.

Warum McDaniel gehen musste

Zuvor hatte es monatelang Kritik aus den eigenen Reihen gegeben. McDaniels Kritiker warfen ihr vor, in der Vergangenheit nicht genügend Geld für die Partei eingetrieben zu haben, und machten sie für den Ausgang der Zwischenwahlen im Jahr 2022 verantwortlich. Trump seinerseits soll sie wiederholt gedrängt haben, die TV-Debatten der Republikaner in den Vorwahlen abzusagen. Diesem hatte sie sich widersetzt. Lob für ihre Arbeit gab es auch. Kevin McCarthy, ehemaliger Sprecher des Repräsentantenhauses, bezeichnete sie als "starke Führungspersönlichkeit".

Der alte Kern der Partei bleibt stumm

Nikki Haley beschrieb kurz vor ihrem Ausstieg aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur, die Republikanische Partei sitze in einem "Schiff mit einem Loch". Die Parteifamilie müsse sich entscheiden, "entweder mit dem Schiff unterzugehen" oder zu erkennen, "dass wir das Rettungsboot nehmen und uns in eine neue Richtung bewegen müssen."

Trumps Dominanz in den Vorwahlen, das Scheitern des Kompromisses um die Ukraine-Hilfe im US-Kongress, der Rücktritt des Sprechers im Senat, McConnell, und nun die Wahl der neuen Vorsitzenden haben klar gemacht: Die Partei will nicht ins Rettungsboot.

...Jahrgang 1982, hat einen Bachelorabschluss in Kommunikationswissenschaft an der North Carolina State University. Seit 2014 ist sie mit Eric Trump verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Lara Trump hatte noch kein politisches Amt, ist in der US-Politik jedoch keine Unbekannte. Sie ist seit 2016 Beraterin in Trumps Wahlkampfteam, sie sammelt in seinem Namen Spenden, hält Reden und organisiert "Women for Trump". Sie war einige Zeit Kommentatorin bei Fox News und hostet seit 2022 unabhängig ihre eigene Online-Show "The Right View" auf YouTube. Zusammen mit ihrem Mann Eric kämpft sie leidenschaftlich für Trumps Wiederwahl.