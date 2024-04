Trump trifft Johnson: Ablenkungsmanöver der Republikaner?

Trump hält an Johnson als Sprecher fest

... ist evangelikaler Christ, loyaler Trumpist und konservativer Hardliner. Der Jurist sitzt seit 2017 für den Bundesstaat Louisiana im Repräsentantenhaus. Sein Spitzname ist MAGA-Mike, nach Trumps Wahlslogan Make America Great Again. Seinen steilen Aufstieg zum Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus verdankt er Trump. Zuvor war er in der Fraktion bekannt, hatte aber kaum nationale Aufmerksamkeit bekommen. Seit dem 25. Oktober 2023 ist er Sprecher des Repräsentantenhauses und bekleidet damit nach US-Präsident Biden und Vize Harris das dritthöchste Amt im Land.

Das dürfte vorerst auch so bleiben, denn Trump machte deutlich, dass er zu Johnson hält. Die Nation habe viel größere Probleme, so Trump.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Zuvor war in der Partei und auch unter den Trumpisten die Sorge gewachsen, dass sich das Drama um die Sprecherwahl wiederholen könnte. Anfang Oktober hatten radikale Republikaner Johnsons Vorgänger Kevin McCarthy in einer historischen Revolte aus dem Amt gedrängt

Trump hat Republikaner fest im Griff

Trump zu Ukrainehilfe: "Europa muss mehr tun"

Johnson kündigt Gesetzesinitiative an

Nur drei Tage vor dem historischen Prozessbeginn nutzt Trump die mediale Aufmerksamkeit auch, um sich im Verfahren um Schweigegeldzahlungen im Wahlkampf 2016 als unschuldig darzustellen. Am Montag soll in New York der erste Strafprozess gegen einen ehemaligen Präsidenten beginnen. Ohne Beweise behauptet Trump abermals, die Biden-Regierung stecke hinter der Anklage, spricht von "Wahleinmischung" und kündigt an, im Prozess aussagen zu wollen.