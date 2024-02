Japan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Japan liegt im Osten Asiens und hat Tokio als Hauptstadt. Das Land ist bekannt für japanische Manga und Anime, Gerichte wie Sushi und Ramen und neuste Technologien wie Roboter. Japan ist aber auch gezeichnet von vielen Krisen: Am 06. August 1945 wurde Hiroshima von der ersten Atombombe getroffen, die je in einem militärischen Konflikt eingesetzt wurde. Und immer wieder erschüttern Erdbeben und Tsunamis das Land, was 2012 zu einer Katastrophe in Fukushima führte. Nachrichten und Hintergründe zu Japan im Überblick.