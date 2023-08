Welten-Saga II - Die Schätze Japans

Am Ende seiner Reise taucht der Moderator in die Kofun-Zeit, die nach riesigen Erdhügelgräbern benannt ist, die während des 3. bis 7. Jahrhunderts entstanden. Einige der vielen tausend Gräber bergen die Überreste von Kaisern, weshalb sie bis heute als Privatgräber der kaiserlichen Familie angesehen werden und von Wissenschaftlern nicht angetastet werden. So sind auch diese Gräber ein Symbol für das, was an Japan fasziniert: das Nebeneinander von mythischer Vergangenheit und hochmodernem Alltagsleben.