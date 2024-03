Nordkorea feuert Raketen ab: Während Besuch von Blinken

UN-Beschlüsse verbieten Nordkorea Atom- und Raketenprogramme

Der Test am Montag war bereits der zweite Raketentest Nordkoreas in diesem Jahr. Mitte Januar hatte Nordkorea eine mit einem manövrierbaren Hyperschall-Sprengkopf bestückte Rakete getestet. 2006 hatte Nordkorea erstmals einen Atomtest vorgenommen.

US-Außenminister Blinken ist derzeit in Südkorea

Die neuerlichen Raketentests des weithin isolierten Landes erfolgten einen Tag nach der Ankunft von US-Außenminister Antony Blinken in Südkorea. Blinken war am Sonntag nach Seoul gereist, um dort an der am Montag beginnenden Konferenz "Summit for Democracy" zur Förderung der Demokratie teilzunehmen.