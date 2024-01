Nordkorea: Kim will Südkorea zu "Feind Nummer eins" machen

Der Machthaber von Nordkorea Kim Jong Un will Südkorea in der Verfassung zum "Feind Nummer eins" erklären. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Wiedervereinigung mit dem Süden nicht mehr möglich sei.

Kim: Keine Absicht einen Krieg zu vermeiden

Im Falle eines Krieges auf der koreanischen Halbinsel solle die Verfassung des Landes die Frage der "Besetzung", "Rückeroberung" und "Eingliederung" des Südens in sein Territorium widerspiegeln.

So zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA Kim nach einer Rede vor der Obersten Volksversammlung.

Ein Krieg würde den Süden dezimieren und den USA eine "unvorstellbare" Niederlage zufügen. Der Regierung in Seoul warf er vor, den Zusammenbruch des Regimes und eine Wiedervereinigung durch Absorption anzustreben.

Laut dem südkoreanischen Militär soll Nordkorea rund 200 Artillerie-Geschosse nahe der Seegrenze zu Südkorea abgefeuert haben. Seoul antwortete daraufhin mit einem Militärmanöver. 05.01.2024 | 0:17 min

Südkorea kritisiert Kim

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol kritisierte Kims Vorstoß. Dieser zeige den "antinationalen und ahistorischen" Charakter der Regierung in Pjöngjang. Er kündigte an, auf Provokationen wie den jüngsten Raketenstart mit einer Antwort "in vervielfachtem Ausmaß" zu reagieren. Drei Organisationen, die sich mit dem bisherigen Ziel einer Wiedervereinigung der beiden Länder und dem innerkoreanischen Tourismus beschäftigen, sollen laut staatlichen Medien geschlossen werden.