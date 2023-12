Nordkoreas Machthaber Kim: Keine Vereinigung mit Südkorea

In Nordkorea ist das Jahresendtreffen unter Machthaber Kim Jong Un gestartet. Er bezeichnete das auslaufende Jahr als Jahr der "großen Wende und des großen Wandels". 27.12.2023 | 0:22 min

Nordkoreas weithin isolierte Führung hat Hoffnungen auf eine Annäherung mit Südkorea im neuen Jahr einen schweren Dämpfer versetzt. Machthaber Kim Jong Un betonte zum Abschluss einer mehrtägigen Parteisitzung in der Hauptstadt Pjöngjang, sein Land strebe nicht mehr die Vereinigung mit dem südlichen Nachbarn an.

Zugleich kündigte Nordkorea an, 2024 drei weitere Spionagesatelliten ins All schießen zu wollen.

Nordkorea hat erneut eine Interkontinentalrakete getestet. Machthaber Kim Jong Un bezeichnete die Aktion als Warnung an die USA und ihre Verbündete. 19.12.2023 | 0:18 min

Süd- und Nordkorea völkerrechtlich noch im Krieg

Das Verhältnis habe sich zu einem zwischen Staaten im Zustand eines Kampfes entwickelt. Die jetzige Situation erfordere es von seiner Regierung, ihre Haltung in der Vereinigungspolitik neu zu definieren. Die koreanische Halbinsel befindet sich seit dem Ende des Bruderkriegs zwischen 1950 und 1953 völkerrechtlich noch im Kriegszustand.

Kim will auf Angriff notfalls mit Atombomben reagieren

Wegen der rücksichtlosen Maßnahmen der Feinde, in unser Land einzufallen, ist es eine vollendete Tatsache, dass auf der koreanischen Halbinsel jederzeit ein Krieg ausbrechen kann.

Das Treffen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un mit dem russischen Präsidenten war eine öffentlichkeitswirksame Zusammenkunft. ZDF-Korrespondent Christian Semm berichtet. 13.09.2023 | 1:11 min

Südkorea fürchtet Provokationen im neuen Jahr

Die Südkoreaner befürchten, dass sie im neuen Jahr weiter unruhige Zeiten erleben werden. Südkoreas Geheimdienst warnte zuletzt, Nordkorea könne vor den südkoreanischen Parlamentswahlen im April und der Präsidentenwahl in den USA im November neue Provokationen unternehmen.

Neben dem Ausbau des Atomwaffenarsenals und des Baus von militärischen Drohnen wurde es den nordkoreanischen Berichten zufolge auch als eine der wichtigsten Aufgaben für 2024 genannt, drei weitere Aufklärungssatelliten zu starten. Nordkorea müsse an seiner offensiv harten Linie festhalten, betonte Kim. In den Berichten wurde der Start eines ersten nordkoreanischen Spionagesatelliten im November als Erfolg gefeiert. Mit eigenen Militärsatelliten will das Land vor allem die Bewegungen der USA besser beobachten können.