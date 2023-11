Kim mit Einladung: Putin nimmt Einladung nach Nordkorea an

Kim: Russland wird "ein großer Sieg" gelingen

Zusammenarbeit bei Weltraum-Missionen?

Putin habe Kim ein Gewehr "höchster Qualität" aus russischer Fertigung geschenkt - sowie den Handschuh eines Weltraumanzugs, der bereits "mehrfach im All" gewesen sei, fuhr Peskow fort. Kim wiederum habe Putin einen in Nordkorea hergestellten Karabiner überreicht. Wie der Kreml-Sprecher weiter mitteilte, wird der Besuch Kims in Russland noch "einige Tage" andauern.

Putin und Kim hatten sich am Mittwoch auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im Fernen Osten Russlands getroffen . Dort bot Russland Pjöngjang an, erstmals einen nordkoreanischen Staatsangehörigen ins All zu schicken.

Putin sieht "Möglichkeiten" für militärische Zusammenarbeit

Russland habe es auf Nordkoreas Artilleriegeschosse abgesehen, sagt auch An Chan-il, Direktor des Internationalen Instituts für Nordkorea-Studien. Sollten nordkoreanische Mehrfachraketenwerfer und andere Artilleriegeschosse in großen Mengen an Russland geliefert werden, könnte dies nach seiner Einschätzung "einen erheblichen Einfluss auf den Krieg in der Ukraine haben".