Treffen: Welche Waffen Kim an Putin liefern könnte

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist laut südkoreanischen Medien mit einem gepanzerten Zug in Russland eingetroffen. Dort ist ein Treffen mit Präsident Wladimir Putin geplant. 12.09.2023 | 0:17 min

Seine elefantengraue Hülle wurde auf Hochglanz poliert, bunte Fahnen rahmen ihn feierlich ein. Sein Name: Hero Kim Kun Ok. Vor Nordkoreas großem, neuem Stolz stehen Marine-Soldaten in weißer Kluft akkurat aufgereiht für Kim Jong Un Spalier.