Moldau: Manipulation durch Moskau ist "schlechte Tradition"

Wegen des Kriegs in der Ukraine ist in Moldau die Angst vor russischer Einflussnahme gewachsen. Es wird zudem befürchtet, dass Moldau aufgrund seiner abtrünnigen Region Transnistrien in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte. Dass die EU Moldau kurz nach Kriegsbeginn zum Beitrittskandidaten machte, sei angesichts des russischen Angriffs auf die Nachbarn in der Ukraine ein "politisches Zeichen" gewesen, so Heusgen im DLF - auch weil Moldau Hunderttausende Kriegsflüchtlinge aufnahm.