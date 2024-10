Moldau: Mehrheit wohl gegen EU-Beitritt, aber für Sandu

Wer gewinnt die Präsidentenwahl in Moldau? Die pro-europäische Präsidentin Sandu oder ihr schärfster Konkurrent, der ehemalige Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianoglo?

In der südosteuropäischen Republik Moldau haben sich die Bürgerinnen und Bürger ersten Ergebnissen zufolge mehrheitlich gegen einen Beitritt zur Europäischen Union ausgesprochen.

Auf der Webseite der Wahlkommission hieß es, in dem Referendum hätten nach Auszählung von fast 80 Prozent der Wahlzettel rund 55 Prozent der Menschen in Moldau mit "Nein" und 45 Prozent mit "Ja" gestimmt.

Sandu bei Präsidentschaftswahl in Moldau vorn

Sie lag am Sonntagabend bei den zeitgleich zum Refrendum stattfinden Präsidentschaftswahlen ersten Ergebnissen zufolge rund zehn Prozentpunkte vor ihrem schärfsten Rivalen, dem früheren Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianogl. Dabei handelt es sich um einen Zwischenstand, nicht um eine Hochrechnung.

Am Sonntag sind in Moldau Präsidentschaftswahlen. Zudem wird über eine Verfassungsänderung abgestimmt, die den Weg Richtung EU freimachen soll.

Stoianogl gegen EU-Beitritt

Während Sandu einen EU-Beitritt befürwortet, der durch das Referendum als strategisches Ziel in der Verfassung verankert werden soll, hatte Stoianoglo, der für die traditionell starke Sozialistischen Partei des prorussischen Ex-Präsidenten Igor Dodon antrat, zum Boykott des EU-Referendums aufgerufen.

Erhält kein Kandidat in der ersten Runde mindestens 50 Prozent, kommt es in dem Land mit seinen 2,5 Millionen Einwohnern zu einer Stichwahl am 3. November.