Brics-Gipfel: China fordert Deeskalation in der Ukraine

Der Krieg gegen die Ukraine hat Russlands Staatschef Putin international isoliert. Beim Gipfeltreffen der sogenannten Brics-Gruppe will er zeigen, dass er doch noch Verbündete hat.

Indiens Regierungschef Modi fordert Anstrengungen für Frieden

Die Brics-Gruppe ist sehr heterogen, so Wirtschaftsexperte Rolf Langhammer. Er erwartet nicht, dass die Brics-Staaten eine alternative Währung zum Dollar nach vorne bringen können.

Modi und Xi: Erstes Treffen seit fünf Jahren

Der indische Regierungschef Modi und Chinas Präsident Xi trafen am Rande des Gipfels auch zu einem Zweiertreffen zusammen. Es war nach Angaben des indischen Außenministeriums ihr erstes Treffen seit fünf Jahren. Beide Seiten hatten kurz vor dem Gipfel ein Abkommen in einem Grenzstreit erzielt.

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, der wegen eines häuslichen Unfalls nicht aus Brasilien nach Russland gereist war, rief per Videobotschaft zu einer verstärkten Zusammenarbeit auf "angesichts zweier Kriege, die sich global ausweiten könnten".

EU wirft Putin "Missbrauch" des Brics-Gipfels vor

Die Europäische Union warf Russlands Präsident Putin einen "Missbrauch" des Brics-Gipfels für seine politischen Ziele vor. Alle Teilnehmer des Gipfels in Kasan müssten Putin aufrufen, den Krieg gegen die Ukraine "sofort zu beenden", sagte Peter Stano, der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

Guterres war am Mittwochmorgen zum Brics-Gipfel im russischen Kasan eingetroffen. Der Kreml hatte angekündigt, Guterres werde bei seinem Besuch auch vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangen - es wäre das erste Treffen der beiden seit April 2022.

Estland kritisiert Teilnahme von Guterres am Brics-Gipfel

Kritik an der Reise von Guterres zu dem Gipfel kam aus Estland. Die Teilnahme des UN-Generalsekretärs an dem von Russland ausgerichteten Treffen biete "Putins Regime einen klaren Propagandasieg", schrieb der estnische Außenminister Margus Tsahkna auf der Internetplattform X. "Es sollte keine Rückkehr zur Normalität mit einem Aggressor geben, der einen blutigen Krieg in der Ukraine führt und die UN-Charta eklatant verletzt".