Iran dabei: Brics-Gruppe nimmt sechs neue Länder auf

Die Brics-Gruppe wird größer. Das Staatenbündis will sich um sechs Länder erweitern. Eingeladen sind unter anderem Iran, Saudi-Arabien & Argentinien. Putin lobt die Erweiterung. 24.08.2023 | 2:59 min

Die Brics-Gruppe hat sich auf die Aufnahme neuer Mitglieder geeinigt. Man habe sich entschieden, sechs Länder neu aufzunehmen, teilte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa als Gastgeber des Brics-Gipfels am Donnerstag in Johannesburg mit.

Putin lobt Erweiterung - per Video

Der chinesische Präsident Xi Jinping , der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der indische Premierminister Narendra Modi und Ramaphosa als Gastgeber waren bei dem Gipfel in Präsenz dabei. Der russische Präsident Wladimir Putin war per Video zugeschaltet.

Der Kremlchef gratulierte den sechs neuen Mitgliedern der Brics-Gruppe wichtiger Schwellenländer. Russland hatte die Erweiterung ausdrücklich unterstützt. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa habe als Gastgeber eine "erstaunliche diplomatische Kunst" bewiesen, um alle Positionen in Einklang zu bringen, weshalb das am Ende gelungen sei, lobte Putin per Video aus Moskau.