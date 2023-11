Brics-Gipfel in Johannesburg: Neue Macht gegen den Westen?

Ab Dienstag treffen sich die Brics-Staaten in Johannesburg. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen zu einer ‎Alternative zu den G7 aufsteigen.

Gipfel in Südafrika

Die sogenannten Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika beraten in Johannesburg über ihre gemeinsamen Ziele. Sie wollen eine neue Weltordnung schaffen. 22.08.2023 | 1:44 min

Für kommerzielle Flugzeuge ist der Luftraum über dem Sandton Convention Centre in ‎Johannesburg gesperrt - zum Ort des Geschehens kommt nur noch, wer eine Einladung oder ‎als Medienvertreter eine Akkreditierung vorweisen kann. Hunderte Polizisten sind im Einsatz.

‎Insgesamt 67 Staats- und Regierungschefs und -chefinnen sind zum Brics-Gipfel in ‎Johannesburg geladen, die meisten werden wohl kommen. Einer aber ist nicht dabei: ‎ Wladimir Putin

Wegen Haftbefehl: Putin nur per Videokonferenz dabei

Der Internationale Strafgerichtshof hat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten verhängt. In ‎Südafrika hätte ihm die Verhaftung gedroht. Stattdessen schickt er Sergej Lawrow und nimmt ‎selbst virtuell am Gipfel teil. Putin light also.

ZDF-Korrespondent Armin Coerper berichtet aus Moskau:

Der russische Präsident Putin nimmt an dem Gipfel der Brics-Staaten in Südafrika per Video teil. ZDF-Moskau-Korrespondent Armin Coerper mit einer Einschätzung. 22.08.2023 | 1:09 min

Das wird ihm nicht passen, meint Brics-Experte Professor William Gumede von der Universität Witwatersrand in Johannesburg. ‎Denn es geht unter anderem um die mögliche Aufnahme neuer Mitglieder und damit um eine ‎Stärkung einer Gemeinschaft gegen den Westen.

Dass er nicht persönlich dabei sein kann, ‎ist für ihn eine Niederlage. Er hätte sich sicher gern im Glanz der Erweiterung gesonnt. William Gumede, Universität Witwatersrand Johannesburg

Wenn ‎es sie denn geben wird.

ZDF-Korrespondent Fritsche erklärt, welche Bedeutung die Brics-Staaten - und was die Ziele sind:

In Südafrika kommen die sogenannten Brics-Staaten zusammen. 22.08.2023 | 1:14 min

Brics-Staaten wollen bestehende Weltordnung ändern

Brics, das sind die Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Sie zielen auf ‎nicht weniger als auf ein Ende der bestehenden Weltordnung. Und Gastgeber Südafrika rollt ‎dafür den roten Teppich aus.

Die Brics-Staaten ... ... sind eine Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften. Die fünf Brics-Staaten - Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - treffen sich seit 2009 einmal im Jahr.



Die derzeitigen Brics-Staaten repräsentieren mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung.



Quelle: ZDF

‎Gegründet im Jahr 2009 galt die Brics-Gruppe zunächst als loser, weitgehend ‎symbolischer Zusammenschluss ungleicher Volkswirtschaften, ein Zweckbündnis mit wenig ‎Gewicht. Das hat sich mit der Zeit geändert, so Prof. Gumede.

Er beobachtet die Entwicklung ‎seit Jahren, der Krieg in der Ukraine sei wie ein Motor gewesen: "Dieser Krieg hat Kräfte ‎freigesetzt. Russland zum Beispiel ist fest entschlossen, Brics für sich zu nutzen."

Moskau ‎sieht in Brics einen Retter der russischen Wirtschaft und einen Weg, die Sanktionen des ‎Westens zu umgehen. Und bei China ist es ganz ähnlich. William Gumede, Politikwissenschaftler

Der chinesische Präsident Xi Jinping geht normalerweise nicht auf Auslandsreise. Doch bei dem Brics-Treffen ist er dabei. ZDF-Korrespondentin Elisabeth Schmidt mit den Hintergründen. 22.08.2023 | 1:17 min

Fünf Brics-Staaten verantworten ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung

"Insofern hat der Krieg neues Leben ‎in die Gruppe gebracht", so Gumede weiter. Heute beanspruchten die Brics-Staaten eine wichtige ‎Rolle und sähen sich als "Stimme des globalen Südens" in einer Welt, die aus ihrer Sicht nicht ‎mehr von den Westlichen Staaten dominiert werden solle.

Südafrika, Russland und China halten ein gemeinsames Marinemanöver ab. Im Kampf gegen das Apartheid-Regime hat die frühere Sowjetunion die Partei Mandelas unterstützt. 18.02.2023 | 2:49 min

Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika vertreten zusammen über 40 Prozent der ‎Weltbevölkerung und mehr als ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung. Ursache dafür: vor ‎allem das rasante Wirtschaftswachstum Chinas . Chinas Bruttoinlandsprodukt ist mehr als ‎doppelt so groß wie das aller vier anderen Mitglieder zusammen.

Können die Brics-Staaten ein Gegengewicht zu den G7 bilden? Die Kräfteverhältnisse im Überblick:

‎Über 40 Beitrittsanträge für Brics beim Gipfel





Darunter:

Saudi-Arabien

Ägypten

Mexiko

Argentinien

Iran‎ Und der wirtschaftliche Aufschwung macht Brics attraktiver denn je. Und so wird in den ‎kommenden drei Tagen ein Schwerpunkt die Erweiterung der Gruppe sein. Über 40 Staaten ‎möchten sich Brics nach Angaben der südafrikanischen Regierung anschließen, mehr als ‎‎20 Staaten haben einen Beitritt bereits formal beantragt.

Ginge es nach China oder Russland wäre die Aufnahme neuer Mitglieder längst ‎beschlossene Sache. Aber so einfach ist es nicht, denn Brics ist keine homogene Gruppe; ‎demokratische und autoritäre Regierungen kooperieren mal mehr, mal weniger gut ‎miteinander.

Welche Folgen hat der Ukraine-Krieg auf die Beziehung von Deutschland und China?

China ist der größte Handelspartner Deutschlands. Doch Pekings Nähe zu Moskau verstört seit Putins Überfall auf die Ukraine mehr denn je. 20.10.2022 | 43:44 min

Staatenvereinigung mit gestärktem Selbstbewusstsein

Die Staatengruppe ist geprägt durch ungleiche Interessen und zieht selten an ‎einem Strang, sagt auch Gumede: "Es gibt quasi zwei Brics-Flügel: auf der einen Seite China und Russland - nicht ‎demokratisch - und auf der anderen Seite Südafrika, Indien, Brasilien - demokratisch."

China ‎ist es egal, welche Länder dazukommen, Hauptsache Wachstum. Und das am liebsten so ‎schnell wie möglich. Indien aber hält zum Beispiel dagegen und will erstmal Beitrittskriterien ‎festlegen. Einfach wird es nicht. William Gumede, Politikwissenschaftler

Ganz egal, ob am Ende im Sandton Convention Centre eine Erweiterung beschlossen wird: ‎Der Westen wird sich mit einem gestärkten Selbstbewusstsein der Brics-Staaten und deren ‎Vorstellungen von internationalen Normen in Zukunft beschäftigen müssen.