Auf den Straßen vor dem größten Container-Hafen der Welt in Shanghai fahren wir an einem leeren Lkw nach dem anderen vorbei. Teilweise sind sie in Dreierreihen abgestellt, kilometerlang. Sie sind Zeugen dafür, dass auch in Chinas Mega-Wirtschaftsmetropole der Handel noch nicht so pulsiert wie vor der Pandemie.