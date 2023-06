Gerade in Sachen Energie sieht der Forscher Gustavo de Carvalho vom South African Institute for international affairs eine Chance für die deutsch-südafrikanischen Beziehungen: "Auch wenn die Länder in bestimmten Fragen unterschiedlicher Meinung sind, müssen die Beziehungen in erster Linie positiv bleiben. Die anhaltende Stromkrise hat unsere Wirtschaft stark beeinträchtigt. Dennoch hat sie auch Investitionen in grüne Energie angeregt, ein Sektor, in dem Deutschland ein führender Akteur ist."