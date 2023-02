Drei Jahre Corona haben Thailand schwer getroffen. Doch jetzt sind die Russen da. Sie kommen in Scharen am Flughafen Phuket an, liegen am Strand, kaufen Eis und genießen ihren Urlaub. Genaue Zahlen gibt es nicht, gefühlt sind aber fast 90 Prozent der Urlauber Russinnen und Russen. Ferien statt Krieg und Weltpolitik? Geht das so einfach?