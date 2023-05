Was ihn und seine Kollegen in Stockholm so beschäftigt, ist ein Vorwurf, den der US-amerikanische Botschafter in Südafrika am Vortag erhoben hat. Südafrika, so Botschafter Reuben Brigety, habe Russland Waffen bereitgestellt. Die USA seien "sicher", dass Anfang Dezember Waffen und Munition nahe Kapstadt auf einen russischen Frachter geladen worden seien.