Verschiebt sich die Weltordnung? Wer profitiert von einer möglichen Erweiterung des Bündnisses? Und was bedeutet die Allianz für den Krieg in der Ukraine? Darüber spricht ZDFheute live mit ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau und ZDF-Korrespondent Jan Fritsche in Johannesburg. Außerdem analysiert Miriam Prys-Hansen vom German Institute for Global and Area Studies die Entwicklung der Brics.