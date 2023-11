"Botschaft an die Welt": US-Gipfel mit Japan und Südkorea

Joe Biden trifft sich mit Japans Regierungschef und Südkoreas Präsident in Camp David.

US-Präsident Joe Biden empfängt angesichts zunehmender Spannungen im Indopazifik Japans Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zu einem Gipfeltreffen in Camp David. Bei dem Treffen auf dem Landsitz des US-Präsidenten im Bundesstaat Maryland an diesem Freitag wollen die drei Länder ihre militärische Zusammenarbeit stärken.

Angespannte Lage im Indopazifik

Bei dem Treffen der drei Verbündeten dürfte es um Nordkoreas wiederholte Raketenabschüsse sowie um das wachsende Machtstreben Chinas in der Region gehen . Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zuletzt wieder deutlich zugenommen.

Die Spannungen im Indopazifik wachsen. Auf der Sicherheitskonferenz in Singapur forderte der chinesische Verteidigungsminister die USA auf, sich aus der Region zurückzuziehen. 04.06.2023 | 1:33 min

Pentagon-Sprecher: "Mögliche Aggressoren" im Indopazifik abschrecken

Es handle sich dabei auch an eine "Botschaft an die Welt und die Region", sagt Ryder. Ziel sei es, "mögliche Aggressoren" abzuschrecken und "Stabilität und Sicherheit" in der Region und international sicherzustellen.