In den kommenden Jahren sollen die Streitkräfte auch in der Lage sein, Gegenschläge auszuüben. Das ist völlig neu in dem traditionell pazifistischen Land. Auf den Nansei-Inseln sollen langfristig auch Langstreckenraketen zur Flugabwehr stationiert werden. Damit will sich die Regierung in Tokio auch unabhängiger machen von den USA. Japan will sich im Ernstfall selbst verteidigen können.