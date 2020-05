Zweiter Weltkrieg

Der Zweite Weltkrieg

Vor 75 Jahren endete in Europa der vom Deutschen Reich entfachte Zweite Weltrieg mit der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945.



Nach dem Abwurf der Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki durch die USA kapitulierte Japan am 2. September 1945 und der Zweite Weltkrieg war auch in Asien beendet.



Der Zweite Weltkrieg hatte am 1. September 1939 mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen begonnen. Der Vernichtungskrieg forderte insgesamt mehr als 60 Millionen Tote; allein sechs Millionen Juden fielen in der Schoah dem Rassenwahn zum Opfer. Der Zweite Weltkrieg gilt als die Tragödie des 20. Jahrhunderts.