Warum die deutsche Verfassung Grundgesetz heißt

1948 erarbeiten Politiker und Experten die Grundlage für eine neue deutsche Verfassung. Über die Anfänge des Grundgesetzes. 10.08.2023 | 1:17 min

Der Auftrag kam von den Alliierten in den westdeutschen Besatzungszonen: Die USA , Großbritannien und Frankreich forderten im Juli 1948 die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf, eine Verfassung auszuarbeiten. Hans Ehard ( CSU ) aus Bayern ergriff die Initiative und schlug einen "besonders ruhigen Ort" vor, um mit Experten eine Vorlage für den geplanten Parlamentarischen Rat zu schaffen: die Herreninsel im Chiemsee.

Im August 1948 tagten deutsche Politiker im Alten Schloss auf der Insel Herrenchiemsee. Das Ziel: Die Verfassung für eine Bundesrepublik drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. 10.08.2023 | 1:06 min

Zwölf Zigaretten, ein halbe Flasche Wein pro Tag

Vom 10. bis 23. August 1948 reisten rund 30 Länderbevollmächtigte und Experten ins Chiemgau, darunter Staatsrechtler wie Carlo Schmid und Theodor Maunz, Verwaltungsbeamte und Finanzexperten. 13 Tage und Nächte diskutierten sie intensiv, wie eine Verfassung für das künftige Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aussehen sollte. Bei Spaziergängen wurden in kleinen Gruppe Fachfragen erörtert.

70 Jahre nach dem DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953 und 175 Jahre nach der deutschen Revolution von 1848 zeichnet Mirko Drotschmann Deutschlands langen Weg zur Demokratie nach. 13.06.2023 | 88:33 min

Bayern brachte eine Vorlage mit

Die als Gastgeber fungierenden Bayern hatten eine Vorlage erarbeitet, in der Hoffnung, damit den Konvent gleich zu Beginn in die entsprechende Richtung treiben zu können. Eine der prägenden Persönlichkeiten war der Chef der bayerischen Staatskanzlei, Anton Pfeiffer. Als "geschäftsführender Betreuer" hielt er mit Geschick alle Fäden in der Hand, wie der Historiker Manfred Treml notiert.