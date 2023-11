75 Jahre Soziale Marktwirtschaft: Gilt "Wohlstand für alle"?

... wurde 1948 als Wirtschafts- und Währungsform in Deutschland eingeführt. Eine feste Definition, was die Soziale Marktwirtschaft ist, gibt es aber nicht. Dennoch kann man einige ihrer Aufgaben klar benennen: Ziel der sozialen Marktwirtschaft ist ein größtmöglicher Wohlstand bei bestmöglicher sozialer Absicherung.



Gesichert werden soll dies unteranderem durch ein faires System der Besteuerung, das dem Einzelnen nach seiner Leistungsfähigkeit einen Beitrag für die Gemeinschaft abverlangt, einen funktionsfähigen Wettbewerb zwischen Unternehmen ohne verzerrende Subventionen oder gerechte Teilhabe in einer Leistungsgesellschaft.



Quelle: ZDF