Gründung der Bundesrepublik

Im Juli 1948 werden die Ministerpräsidenten der westlichen Besatzungszonen einbestellt: Ein westdeutscher Staat soll gegründet werden, denn über die Zukunft Ostdeutschlands entscheidet die Sowjetunion. Später tritt im Bonner Museum Koenig der so genannte Parlamentarische Rat zusammen. Provisorisch wird die Pädagogische Akademie in Bonn Sitz des künftigen Bundestags. Die Gründungsfeier am 23. Mai 1949 ist eher bescheiden, doch nach Unterzeichnung des Bonner Grundgesetztes entsteht ein neuer Staat.