Der 8. Mai ist als Tag der Befreiung in verschiedenen europäischen Ländern ein Gedenktag, an dem der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht und damit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa gedacht wird. In der DDR wird er als Tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus bezeichnet und ist von 1950 bis 1966 und im Jahr 1985 gesetzlicher Feiertag.