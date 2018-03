Am 6. Juni 1944, dem so genannte D-Day, landen die Alliierten unter schweren Verlusten in der Normandie. Bereits am späten Vorabend Tages der Invasion starten die ersten US-Flugzeuge und setzen Fallschirmjäger hinter den feindlichen Linien ab. Ebenfalls in der Nacht zum 6. Juni fliegt die Royal Air Force Ablenkungsangriffe an anderer Stelle. Die Befreiung Europas aus den Händen der Nazis beginnt.