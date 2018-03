Am 10. Mai 1940 greift Hitlers Wehrmacht Frankreich und die neutralen Länder Belgien und Holland an. Sie treibt britische Truppen, die mit den Franzosen verbündet sind, vor sich her. Überraschend befiehlt der Diktator, den Vormarsch zu stoppen. Die britischen Truppen gewinnen wertvolle Zeit. Im Juni 1940 werden in Dünkirchen mehr als 300.000 britische Soldaten mit Schiffen über den Kanal in die Heimat gebracht. Frankreich kapituliert, es beginnt eine demütigende Besatzungszeit.