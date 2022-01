Die Wannseekonferenz - Die Dokumentation

Von Stefan Brauburger, Leiter der Redaktion Zeitgeschichte



Der Große Wannsee in Berlin, eine schöne Villa an einem kalten Januartag, Teilnehmer aus verschiedenen Himmelsrichtungen reisen an, zu einer Konferenz mit anschließendem Frühstück, am Ende steht ein Protokoll, das festhält, was bei dem Treffen besprochen wurde. Ein ganz normaler Vorgang, wie es scheint.



Doch es war die Kulisse der wohl mörderischsten Konferenz in der Geschichte der Menschheit, das Thema: Planungen zur Ermordung von elf Millionen Juden in Europa. Zu jener unfassbaren "Normalität" passt die Zusammensetzung der Runde. Es saßen keine blutrünstigen Nazi-Psychopaten am Tisch. Sie waren gebildet, viele von ihnen promoviert, Familienväter, aus der Mitte der Gesellschaft. Die wenigen "erprobten" Massenmörder aus den Reihen der SS, die mit dabeisaßen, wirkten fast schon wie Außenseiter zwischen den Teilnehmern aus der Verwaltung und den Ministerien. Und doch waren sich alle Akteure in einem Ziel einig: Der planmäßige Massenmord an Millionen von Menschen.



Von Deutschland gingen während des Zweiten Weltkriegs Tag für Tag Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus. Der vom NS-Staat entfesselte Krieg zielte nicht nur auf Raub und Eroberung ab, sondern auch auf die Vernichtung anderer Völker. Millionenfache Morde wurden an Bürgern Polens und der Sowjetunion verübt, an Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, Hunderttausende Sinti und Roma starben in den NS-Lagern. Und doch wurde die planmäßige Vernichtung der europäischen Juden, die am Ende schließlich sechs Millionen Opfer forderte, zum Synonym für das Unfassbare, was Menschen anderen Menschen zufügen können.



Im Unterschied zu anderen Genoziden der Geschichte ging es hier um die kategorische Vernichtung einer ganzen Gruppe von Menschen, nicht um irgendeiner politischen oder materiellen Macht willen, sondern infolge eines radikalen hasserfüllten Rassenwahns, der Leben in "wert" und "unwert" teilte. Vor allem aber überschritt geradezu die industrielle Dimension der Tat jede Grenze des bislang Vorstellbaren, auch die bürokratische Systematik, die aufwendige, nahezu reibungslose Logistik, die mechanisierte Durchführung des Verbrechens. Und so ist das Wannsee-Protokoll, das in seinem Zahlenwerk das mörderische Ziel des NS-Staates Zeile um Zeile vor Augen führt, nicht nur ein Schlüsseldokument für die beispiellose Planmäßigkeit des größten Menschheitsverbrechens, sondern auch der Beleg für eine Konferenz, die in der Geschichte der Abgründe der Menschheit ohne Beispiel ist.