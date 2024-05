Putin-Propaganda: Der Kämpfer des Faschismus

Es ist der kälteste 9. Mai seit vielen Jahren, in der Nacht ist Schnee auf Moskau gefallen. Trotzdem strahlt die Hauptstadt in patriotischem Prunk, säumen die Menschen die Prachtmeile zum Kreml. Trotzdem nehmen die Staatsgäste auf der Ehrentribüne Platz, Präsidenten zentralasiatischer Staaten, aus Laos und Guinea-Bissau.

Propaganda: Russland bekämpft den Faschismus

Von Ehre und Helden ist die Rede, von Erinnern und Verneigen. Vor den Kämpfern von einst und von heute. Die Parallele ist Teil der Propaganda: Russland bekämpft den Faschismus, gestern und für immer. Dem Westen wirft Präsident Putin Revanchismus vor, die Erinnerung an die Befreiung vom Nationalsozialismus zu relativieren.

Putin wirft Westen Geschichtsfälschung vor

"Sie zerstören Denkmäler für wahre Kämpfer gegen den Nationalsozialismus, stellen Verräter und Komplizen der Nazis auf Sockel, streichen die Erinnerung an den Heldenmut und den Adel der befreienden Soldaten," sagt Putin weiter.

Gemeint sind auch die baltischen Staaten. Die sowjetische Denkmäler abbauen, weil sie für sie für Vertreibung, Verschleppung, Diktatur und Mord stehen. Das sagt Putin nicht. Auch nicht, dass sie und die Menschen in Polen heute in Angst leben müssen, vor russischer Aggression.

Putin inszeniert sich als Kämpfer für Gerechtigkeit

Stattdessen gibt er sich als Führer einer Weltmacht, als Kämpfer für Gerechtigkeit. Damals und heute. Und schlägt fast moderat klingende Töne an.

Es war ein kalter neunter Mai in Moskau, das konnte auch die Flugschau, die in diesem Jahr wieder stattfand und die Trikolore in den blauen, sonnigen Himmel malte, nicht überstrahlen.