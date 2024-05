Experte: Nuklearschlag Russlands "sehr unwahrscheinlich"

Bei ZDFheute live ordnet Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs "Rüstungskontrolle und Neue Technologien" an der Universität Hamburg, die Aussagen Russlands und deren mögliche Konsequenzen ein.

Sehen Sie oben das gesamte Interview und lesen Sie es hier in Auszügen. So bewertet Ulrich Kühn ...

... die Ankündigung Russlands

Und es sei auch das erste Mal, dass Russland eine "längliche Erklärung" veröffentlicht habe, warum die Übung durchgeführt wird, so Kühn. Dies sei "eine verpackte Drohung an den Westen". Die Abläufe bei der Übung seien "nicht so spannend", sagt Kühn. "Aber das Signal, das ist das Bedenkliche."