Wie gefährlich sind Putins Atomdrohungen?

Erst in seiner Rede an die Nation Ende Februar hatte Putin den Westen vor der Schlagkraft der Waffen der Atommacht gewarnt - eine Eskalation und ein Einsatz von Atomwaffen könnten zur "Auslöschung der Zivilisation" führen. "Sie müssen doch wissen, dass wir auch Waffen haben, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können", sagte Putin gerichtet an Frankreichs Präsident Macron, der eigene Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschloss.