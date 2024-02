Heusgen: Atomwaffen etwas, das "Frieden gebracht hat"

Dieser "Ruck" sei auch durch die europäischen Länder gegangen, so Heusgen. "Wir müssen hier unsere europäische Verteidigung stärken", forderte er. Deutschland und Bundeskanzler Olaf Scholz hätten dabei ihre Führungsrolle gezeigt. Mit Blick auf die Verteidigungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt sagte er: "Wir machen zwei Prozent und wir müssen jetzt sehen, dass wir in Europa unsere Hausaufgaben machen. Es ist kurz vor zwölf."