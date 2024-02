Ukraine-Hilfen: Sonst macht Putin die "Welt zur Katastrophe"

Lang war der Auftritt von Olaf Scholz (SPD) nicht. Doch in den zehn Minuten Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz steckte so viel Entschiedenheit und Nachdruck, wie man es vom Kanzler lange nicht erlebt hat. Mit viel Verve versucht Scholz seine Reputation als Zauderer in der Ukraine-Hilfe abzulegen und von Defensive auf Offensive umzuschalten.