Warum die Ukraine-Hilfen der USA noch scheitern könnten

"Bringen Sie es zur Abstimmung: sofort, sofort": Mit diesen Worten richtete sich US-Präsident Joe Biden am Dienstag an den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, den Republikaner Mike Johnson. Nachdem der Senat neue Ukraine-Hilfen gebilligt hat , hängt deren Freigabe nun von den Abgeordneten in Johnsons Parlamentskammer ab.