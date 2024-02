Biden: Trump sabotiert Gesetz zu weiteren Ukraine-Hilfen

"Alles deutet darauf hin, dass über diesen Gesetzentwurf nicht einmal im Senat abgestimmt wird. Warum? Aus einem einfachen Grund: Donald Trump. Weil Donald Trump denkt, es sei politisch schlecht für ihn", sagte Biden in einer kurzfristig anberaumten Rede am Dienstag in Washington.

Wehrlos ohne die USA? Ließe Trump und mit Putin allein? Die ganze Debatte bei maybrit illner. 01.02.2024 | 65:12 min

US-Kongress könnte Ukraine-Hilfen blockieren

Ohne ausreichende Munition, so Militärexperte Carlo Masala, könne die Ukraine den Krieg unmöglich gewinnen. Es brauche eine "Allianz der Willigen" für das Land. 06.02.2024 | 7:25 min

Senatoren legten Vorschlag für Hilfspaket vor

Am Sonntag hatten US-Senatoren einen Vorschlag für ein Hilfspaket im Umfang von 118 Milliarden Dollar vorgelegt. Darin sind Militärhilfen in Milliardenhöhe für die Ukraine und Israel ebenso enthalten wie Mittel für den Grenzschutz. Am Montag teilte dazu die republikanische Führung im Repräsentantenhaus mit, jede Prüfung des Gesetzesentwurfs "in seiner jetzigen Form ist Zeitverschwendung".