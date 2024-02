Ukraine-Hilfspaket der USA droht zu scheitern

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) hatte sich vergangene Woche nachdrücklich zu weiterer Unterstützung für die Ukraine bekannt. In der Generaldebatte im Rahmen der Haushaltsberatung im Bundestag mahnte er am Mittwoch aber erneut auch, diese in Europa auf eine breitere Basis zu stellen. So sagte Scholz mit Blick auf einen möglichen Ausfall der USA bei Unterstützungsleistungen