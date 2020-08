Präsidentschaftswahl in den USA

Am 3. November 2020 wählen die USA einen neuen Präsidenten: Donald Trump will für die Republikaner weitere vier Jahre im Amt bleiben. Joe Biden versucht, für die Demokraten das Weiße Haus in Washington zurückzuholen. Die Corona-Krise und die Unruhen nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd haben die Bedingungen des Präsidentenwahlkampfes verändert.