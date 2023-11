Abtreibungen in USA: Bald Strafverfolgung mit Zyklus-Apps?

Das betreffe nicht nur Schwangere, sondern auch Ärzte, Apotheker, Freunde und alle anderen, die mit einer Schwangerschaft in Kontakt kommen, die nicht in einer gesunden Geburt ende, schreibt Tolentino im " New Yorker ". In vielen US-Staaten geht bald mit jeder Komplikation die Sorge einher, Ziel von Ermittlungen zu werden - bis hin zu Mordermittlungen - oder eine berufliche Zulassung zu verlieren.