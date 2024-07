Kamala Harris: So erklärt sie ihren Willen zur Kandidatur

"Im Namen des amerikanischen Volkes danke ich Joe Biden für seine außergewöhnliche Führung als Präsident der Vereinigten Staaten und für seine jahrzehntelangen Dienste für unser Land. Sein bemerkenswertes Vermächtnis an Errungenschaften ist in der modernen amerikanischen Geschichte beispiellos und übertrifft das Vermächtnis vieler Präsidenten, die zwei Amtszeiten absolviert haben.

Vizepräsidentin schätzt Ehrlichkeit und Integrität von Biden

Während unserer gemeinsamen Arbeit erzählte mir Beau immer wieder Geschichten über seinen Vater. Was für ein Vater - und was für ein Mann - er war. Und die Qualitäten, die Beau an seinem Vater schätzte, sind die gleichen Qualitäten, die gleichen Werte, die ich jeden Tag in Joes Führung als Präsident gesehen habe: Seine Ehrlichkeit und Integrität. Sein großes Herz und sein Engagement für seinen Glauben und seine Familie. Und seine Liebe für unser Land und das amerikanische Volk.