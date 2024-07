Biden erntet Anerkennung für Verzicht auf Kandidatur

Deutsche Politiker zollen US-Präsident Joe Biden für seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen Respekt. CDU-Chef Friedrich Merz würdigte Biden für "mehr als fünf Jahrzehnte" in Diensten des amerikanischen Volkes. "Seine heutige Entscheidung verdient größten Respekt", schrieb Merz auf der Plattform X.

Röttgen: Entscheidung "spät, aber nicht zu spät"

First Lady reagiert mit Herz-Emojis

Jill Biden kommentierte den Rückzug ihres Ehemannes aus dem US-Präsidentschaftsrennen zunächst mit einem Emoji. Die First Lady repostete über ihren privaten Account auf der Plattform X den entsprechenden Beitrag von US-Präsident Joe Biden mit zwei pinken Herzen.

Unsere Welt ist heute dank ihm in vielerlei Hinsicht besser.

Er habe sich wahrscheinlich bereits als der effektivste und wirkungsvollste Staatsdiener in der Geschichte der USA etabliert. Sie schrieb weiter: "An die Amerikaner, die ihm immer den Rücken gestärkt haben: Bleibt weiter hoffnungsvoll." Naomi Biden ist die Tochter von Bidens Sohn Hunter Biden.

Donald Trump reagiert spöttisch

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump reagierte spöttisch auf Bidens Verzicht. Auf dem von ihm selbst gegründeten sozialen Netzwerk Truth Social schrieb er, Biden sei "nicht in der Lage, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, und er ist sicherlich nicht in der Lage, das Amt zu bekleiden - und war es auch nie".

Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, forderte Biden dazu auf, unverzüglich sein Amt niederzulegen. "Wenn Joe Biden nicht in der Lage ist, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, dann ist er auch nicht in der Lage, das Amt des Präsidenten auszuüben", schrieb Johnson auf der Plattform X.

Top-Demokrat: "Entscheidung war gewiss nicht leicht"

"Seine Entscheidung war gewiss nicht leicht, aber er hat wieder einmal sein Land, seine Partei und unsere Zukunft an die erste Stelle gesetzt", schrieb Schumer in einer Stellungnahme. Der heutige Tag zeige, dass Biden "ein wahrer Patriot und großer Amerikaner" sei. Die frühere demokratiche Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, schrieb bei X: "Sein Erbe an Visionen, Werten und Führungsstärke machen ihn zu einem der bedeutendsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte."