Secret Service wies Trumps Bitten nach mehr Schutz zurück

Gut eine Woche nach dem Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump melden die " Washington Post " und die "New York Times", dass Anfragen von Trumps Sicherheitsteam nach mehr Unterstützung durch den Secret Service mehrfach abgelehnt wurden.

Trump-Team bat um "Sniper und Spezial-Teams"

In den vergangenen zwei Jahren habe laut "Post" Trumps Security um "Magnetometer, Personal für Personenüberprüfungen bei Sportveranstaltungen und anderen großen Events, die Trump besuchte, zusätzliche Sniper und Spezial-Teams" gebeten.

"Washington Post": Secret Service gibt Ablehnung zu

Nachdem die "Post" die neuen Recherchen offenlegte, habe Guglielmi erkärt, dass neue Informationen vorlägen - und in der Tat Anfragen abgelehnt wurden. Man schaue sich die Dokumentation an, um zu verstehen, was vorgegangen sei.